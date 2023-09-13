В то же время на юге есть тенденция продвижения Вооруженных сил Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что ситуация в Марьинке и Авдеевцы обострилась.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопросы о ситуации и фронте и линии обороны российских захватчиков.

"Если говорить о Востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке, Авдеевке. Россияне там увеличили количество обстрелов. Более того, они начали там штурмы... Уже около года россияне активно пытаются взять под контроль Авдеевку, Марьинку. Они обстреливают, фактически стерли уже с лица земли эти два населенных пункта. Там фактически сверху уже и нельзя воевать, там уже война заходит под землю", - отметила представительница министерства.

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В то же время, добавила она, оккупанты не могут захватить ни Марьинку, ни Авдеевку. "У них определенное время, можно так сказать, было определенное "стабильное" количество обстрелов и авиационных ударов, которых они задавали, а сейчас мы видим, что они еще и штурмовать начали. То есть они все же не покидают этих планов", - сказала Маляр.

Кроме того, говоря о Купянском и Лиманском направлениях, заместитель министра отметила, что сейчас там наблюдается "уменьшение интенсивности со стороны врага". "Там количество боев значительно уменьшилось. И были даже дни, когда только обстрелы были, а по факту боевых столкновений – минимизировано фактически. Но это не значит, что враг отказался от своих планов или отступил. Они просто собираются с силами, они готовятся и не оставляют своих задач выйти на Купянск и Донецкую/Луганскую области", - отметила она.

На Бахмутском же направлении, отметила Маляр, у ВСУ "стабильно успехи есть". "Мы постепенно очень, но уверенно там продвигаемся вперед", - добавила представительница министерства.

"Сейчас, если говорить о юге, в целом тенденция, что там есть продвижение наших Вооруженных сил. И по этим направлениям, где есть успехи, мы закрепляемся, наши Вооруженные силы, на рубежах. Но, если говорить, скажем, относительно освобожденных населенных пунктов, конечно, россияне так просто не хотят сдаваться", - отметила Маляр.

Она напомнила о Работино, который был взят под контроль, но в его районе идут "очень серьезные бои".

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Недавно Маляр отметила, что для российских захватчиков основным направлением наступления остается восток и они до сих пор имеют цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты имеют четыре основных направления наступления - Купянский, Лиманский, Авдеевский и Марьинский.

Заместитель министра отметила, что если смотреть по цифрам обстрелов и штурмов, то их сейчас несколько меньше, но это не значит, что россияне изменили свои планы.

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