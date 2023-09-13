Также оккупанты завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать атаки ВСУ и удерживать фронт.

Российские захватчики начали усиливать "третью линию" укреплений на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты заявляют, что контрнаступление на Запорожье уже провалилось, однако взялись укреплять "глубокий тыл" и усиливать оборону на "третьей линии", - отметил Федоров.

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В частности, российские захватчики "роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения недалеко от линии фронта в Пологовском районе".

Кроме того, оккупанты "занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи".

Как отметил Федоров, российские солдаты "захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов".

По словам мэра Мелитополя, захватчики "завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Работино и удерживать фронт".

По его убеждению, оккупанты "усиленно готовятся умирать в обороне на всей оккупированной территории".

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 сентября спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что оборонительные сооружения врага на второй и третьей линии обороны захватчиков не так прочны, как на первой линии, не так плотно заминированы, но "стоят достаточно плотно". По его словам, для их уничтожения потребуется большое количество боеприпасов.

Оккупанты постоянно подтягивают резервы, потому что теряют личный состав. Это делается как с других временно оккупированных территорий Украины - с Лиманского направления, а также подтягиваются подразделения непосредственно из России.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины за сутки продвигаются на 50-200 метров, всего с начала наступления освобождено более 255 кв. км украинской земли.

12 августа стало известно, что российские захватчики из глубины России стягивают резервы для недопущения прорыва украинских сил на линии фронта.

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