Александр Кононеко заявил, что порой люди на таких роликах вообще не имеют отношения к ТЦК.

Представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононеко уточнил, сколько скандалов относительно неправомерных действий представителей ТЦК действительно их касались.

Он отметил, что довольно часто в сети выкладывают провокационные ролики на эту тему. Но события на них не всегда соответствуют действительности, поскольку где-то в 50% такого контента вообще не участвуют люди, уполномоченные давать повестки.

"Я сказал бы, 50 на 50. Есть разные случаи, и в том или ином случае людям становится об этом известно", - сказал Кононенко Espreso.

Представитель уполномоченного ВРУ по правам человека подчеркнул, что каждый подобный кейс в его Офисе рассматривают. Во внимание берут все, что так или иначе может касаться действий ТЦК.

Коненко сказал, что не может сказать в цифрах, сколько именно жалоб подали украинцы, но признал, что они есть, как и обратная реакция. "Не все эти факты подтверждаются", - подчеркнул он.

Несколько громких скандалов относительно действий ТЦК

В Украине действительно довольно часто в социальных сетях публикуют информацию или видео, как якобы представитель ТЦК, пытаясь дать повестку в армию, прибегает к неправомерным действиям.

В частности, в Одессе был громкий скандал, когда работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надевали наручники на мужчину. По этому поводу было начато уголовное производство.

Также часто вопросы возникают к тому, кому именно присылают повестки. Например, на Львовщине "приглашение" в армию получил мужчина без кистей и с протезами на ногах. По поводу этого тоже разгорелся скандал.

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