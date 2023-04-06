У мужчины нет не только кистей обеих рук, но и конечностей ног. Он двигается благодаря протезам на ногах.

Во время мобилизации в Украине порой случаются и скандальные случаи. Один из них - с жителем Дрогобыча Львовской области Русланом Кубаем. У мужчины нет кистей обеих рук и конечностей ног, но ему пришла повестка.

В комментарии ТСН.uа Кубай рассказал, что он был возмущен получением повестки. По словам мужчины, он снят с воинского учета, а в Дрогобыче даже не стоял на нем, ведь прописан в Новояворовске.

Руслан поделился с журналистами, что пришел в военкомат и сразу сообщил, что он имеет инвалидность первой группы, ведь у него нет конечностей рук и он носит протезы на ногах.

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"Приходил с документами, меня отправили на комиссию", — говорит Кубай.

В военкомате, продолжил он, ему сказали, что дают временную отсрочку. И только когда он рассказал об этом вопиющем случае в соцсети, ему изменили выводы комиссии.

Журналисты обратились за объяснением к чиновникам Львовской области, которые занимаются вопросами отправки повесток. Они не видят в этой ситуации ничего скандального и говорят:

"Этому гражданину было достаточно прийти в ТЦК с соответствующими документами, свидетельствующими о его состоянии здоровья. Вместо этого этот гражданин обнародовал свое видение ситуации в соцсети".

Мобилизация в Украине и освобождение от нее

С 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, мужчины в возрасте 18-60 лет должны быть призваны на военную службу. Но есть исключения. Некоторые категории мужчин не подлежат призыву в военное время из-за состояния здоровья, вида деятельности или семейных обстоятельств.

Ранее УНИАН подробно объяснил, кто не подлежит призыву в военное время, речь идет о 15 категориях. А также рассказал, кто освобожден от мобилизации 2023 временно.

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