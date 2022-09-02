В Антоновке Херсонской области, где расположен поврежденный Антоновский мост, прогремела серия взрывов.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.
По свидетельствам очевидцев, было несколько "прилетов". Повреждены катера оккупантов возле паромной переправы.
Кроме того, прилетело и по скоплению вражеской техники и склада боеприпасов РФ. Жители Антоновки публикуют кадры с места происшествия. На фото и видео видны столбы густого дыма, которые поднялись в небо с нескольких точек поселка. Украинская сторона очередные взрывы в Антоновке пока не комментирует.
Как сообщал УНИАН, сегодня Херсонской области прогремели новые взрывы. Сообщается о новом попадании в Антоновский мост.
По словам очевидцев, взрывы произошли на железнодорожных путях Антоновского моста. На момент "прилета" там была колонна техники оккупантов, которая ждала переправы на правый берег Херсонской области.