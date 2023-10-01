Генштаб ВСУ не может планировать большой прорыв, потому что не хватает бронетехники, считает аналитик.

Израильский аналитик Давид Гендельман отметил, что на войне важно не столько качество, как количество оружия для Сил обороны.

Гендельман заявил для телеканала Эспрессо, что союзники Украины не оказывают Киеву достаточной поддержки.

"Война еще раз показывает, что на фронте важно не столько качество, как количество оружия. И что главная польза Leopard и Abrams, когда они поступят, не в качестве, не в конкретной стрельбе, не в миллиметрах пробивания. Главное - количество. Пусть даже хуже танк, но, чтобы было бы больше. Война проглотит еще не такое количество. Leopard, как и любой другой танк, пробивается, горит, чудо-танков не бывает. И Challenger, и остальные, и то же самое будет с Abrams, все зависит от количества, а не качества", - подчеркнул Гендельман.

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По его словам, США могли бы предоставить не 30, а 300 Abrams Украине.

"Если действительно 31 Abrams идет, то понятно, что в отличие от Европы, в которой действительно не так много оружия осталось, то США могли бы вытащить из кармана не 30, а 300 Abrams. И Украина нашла бы для них и танкистов, и механиков. Но США не желают, они придерживают", - подчеркнул Гендельман.

Генштаб ВСУ не может осуществить большой прорыв, потому что не хватает бронетехники, считает эксперт.

"Здесь есть две смежные проблемы. Одна из них это то, что в условиях южного фронта привлечь большие механизированные силы сложно. И то, что танков немного, и это заставляет больше экономить. Если их было бы больше, возможно, украинское командование еще раз подумало бы о возможности какого-то крупного прорыва. По всем аспектам было принято решение действовать мелкими пехотными группами, а бронетехникой поддерживать. Но видим, что, где можно, хоть и мелкими подразделениями - все же бронетехнику ВСУ используют", - отметил Гендельман.

Ситуация на фронте

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре. После этого, по его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и сбежать из Токмака. В то же время он исключает вариант лобового штурма города украинскими войсками.

Также аналитики ISW отмечали, что в последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Это, по их мнению, свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от этого направления и значительно ослабляет российские наступательные усилия.

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