Транш включает стрелковое оружие и боеприпасы.

Последний транш запланированной в этом году военной помощи стоимостью 60 миллионов долларов отправят в Украину из США уже на этой неделе.

Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил представитель оборонного ведомства Джон Кирби.

Транш включает стрелковое оружие и боеприпасы. Отправленные ранее ракетные системы Javelin уже переданы украинским военнослужащим.

Кирби добавил, что, как и в случае со всеми пакетами помощи в сфере безопасности, переданное вооружение ВСУ могут использовать на свое усмотрение, но только в целях самообороны.

Читайте такжеРоссия может сосредоточить у границ Украины вдвое больше войск, чем прошлой весной - Нуланд"Нет никаких географических ограничений на то, где они (Javelin – УНИАН) могут быть применены Украиной внутри страны. Мы ждем только, что их используют в целях самообороны", – ответил представитель МО США.

Никаких объявлений о выделении Украине дополнительной военной помощи Кирби не делал.

Ранее сообщалось об утверждении Конгрессом оборонной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов на 2022 год. Документ, одобренный Палатой представителей, должен также рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская