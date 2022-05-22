В Кремле четко понимают, что вторжение в Украину провалилось, а виноваты в этом те, кто его планировал и реализовывал, уверен военный эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин зол на своих генералов и постепенно устраняет их с должностей. На это у него есть две веские причины.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

По информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, руководитель генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов де-факто отстранен от должности. Отстранен и командующий Первой танковой армией, воевавшей под Изюмом. Это свидетельствует о недовольстве Путина работой генералитета.

"Я думаю, здесь есть две причины недовольства Путина. Первое-фактически разведка ФСБ провалила реальную картину общественно-политических настроений на территории нашего государства. Потому что, как изначально чиновники от ФСБ утверждали, здесь российские оккупационные войска будут встречать чуть ли не с цветами. Второе – Путин недоволен действиями российских генералов, которые организовывали и обеспечивали российское вторжение. Ключевым фактором, по мнению многих экспертов, который привел к столь катастрофического состояния российской армии на территории нашей страны, стало отсутствие взаимодействия и нормальной логистической системы, которая должна обеспечивать действия российских войск", - отмечает Селезнев.

По его убеждению, Путин, безусловно, имеет все основания быть недовольным не только разведчиками ФСБ, но и российским генералитетом, который выполнял эти задачи.

Эксперт также ответил, сможет ли смена военного руководства значительно повлиять на ход войны в Украине.

"Безусловно, в рядах вооруженных сил Российской Федерации являются талантливые генералы, но, к сожалению, для Путина и его команды выдвижение генералов осуществляется по принципу личной преданности, а не по принципу наличия выдающихся полководческих талантов", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты все еще настроены продолжать войну в Украине. В то же время генералы страны-оккупанта начали скрытое противостояние через провалы "спецоперации".

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