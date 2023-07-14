Речь идет о заместителе командующего войсками Южного военного округа России Олеге Цокове, которого ВСУ ликвидировали 11 июля в районе Бердянска.

В сети появились снимки разрушенного отеля "Дюна", где Вооруженные силы Украины 11 июля ликвидировали генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова.

Соответствующие фото распространяются по украинским телеграм-каналам. Речь идет об отеле, расположенном в Бердянске.

В злополучный для РФ день украинская армия ликвидировала в здании вместе с Цоковым ряд офицерского состава РФ.

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Для ликвидации Цокова ВСУ могли применить ракеты Storm Shadow

Напомним, 11 июля о ликвидации заместителя командующего войсками Южного военного округа РФ Олега Цокова в Запорожской области сообщил советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Он уточнил, что генерал-лейтенанта уничтожили в районе Бердянска, однако деталей не раскрыл.

На следующий день в своем отчете о войне в Украине американский Институт ISW указал, возможно, Цокова ликвидировали при помощи ракет Storm Shadow. Также там сослались на данные пользователей социальных сетей, которые утверждали, что ракетный удар пришелся по одному из отелей Бердянска, где пребывал Цоков вместе с офицерами РФ.

Отметим, что оккупанты под командование Цокова отвечали за участок фронта от Пологов (Запорожская область) до Каховского водохранилища.

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