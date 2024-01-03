По словам военного, на данный момент ни одна из сторон не получает оперативных преимуществ в боях.

Противник сосредоточил свои основные усилия не только на Авдеевке, но и на Бахмутском направлении, поэтому там вражеских атак становится все больше и больше.

Как сказал в эфире информационного телемарафона майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный, это достигается благодаря тому, что у россиян очень много человеческого ресурса, который они используют. В частности, это заключенные, уголовники, лица с неполным средним образованием, безработные.

"Но на данный момент ни одна из сторон не получает оперативных преимуществ в боях. Боевые действия можно охарактеризовать как позиционные средней и высокой интенсивности. На данный момент продолжаются штурмовые действия продолжаются на направлении Белогоровки, спорного, Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Россияне сейчас основные усилия сосредоточили на направлении временного Яра с целью выхода к каналу Северский Донец-Донбасс, чтобы вытеснить наши подразделения за этот канал", - рассказал военный.

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Он подчеркнул, что россияне берегут свою технику, поэтому привлечение личного состава становится колоссальным.

"По большей части преимущество становится 1 к 10, 1 к 15 в пользу врага. То есть на одного нашего бойца идет где-то 10-15 россиян. Это факт", - подчеркнул Нагорный.

В то же время, как рассказал он, россияне несут до 95% потерь и не жалеют свою пехоту.

Потери России в Украине - последние данные

2 января, по данным Генштаба, Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 680 российских оккупантов.

По состоянию на сегодня, 3 января, потери России в войне против Украины выросли до 361 500 человек.

Наши защитники отправили на лом 7 ББМ (всего 11 107), 15 артсистем (8 546), 3 средства ПВО (629), 36 БПЛА (6 748), 73 крылатые ракеты (1783). 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 391), а также 14 единиц спецтехники (1298).

Также за минувшие сутки украинскими войсками было поражены 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 1 радиолокационную систему и 1 состав горюче-смазочных материалов.

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