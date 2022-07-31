Их отрабатывают зенитно-ракетные войска, захватывают специальные истребители и уничтожают специальные посты с переносными ракетно-зенитными комплексами.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Силы обороны ежедневно сбивают по одному или два вражеских беспилотника.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Хочу сказать, что эти беспилотники – чрезвычайно опасная вещь, их необходимо сбивать, потому что именно после их пролетов, вероятно, произойдет ракетная атака по объектам инфраструктуры, по стратегическим важным государственным объектам, транспортным развязкам", - пояснил Игнат.

Спикер командования Воздушных сил отметил, что, несмотря на угрозу, которую представляют российские беспилотные летальные аппараты, их отрабатывают зенитно-ракетные войска, захватывают специальные истребители и уничтожают специальные посты с переносными ракетно-зенитными комплексами.

"Ежедневно фактически имеем 1-2 сбитых беспилотных летательных аппарата противника, которые постоянно ведут разведку над территорией Украины. Это происходит не только на востоке, но и на севере, даже в западных областях недавно было сбито два БПЛА", - сообщил Игнат.

Он отметил, что Воздушные силы Украины продолжают контролировать воздушное пространство на подконтрольной украинской власти территории.

"Уже три месяца российская авиация не решается пересекать границы нашей страны. Впрочем, иногда бывает, что на переднем крае все же происходят такие атаки вражеских штурмовиков или вертолетов. И, безусловно, они становятся целями для нашей ПВО и Зенитно-ракетных сил, а также противовоздушной обороны и других Сил обороны. В частности, десантно-штурмовых войск и сухопутных войск, которые также часто сбивают (вражеские - УНИАН) самолеты Су-25, вертолеты Ми-24 и другие", - сказал Игнат.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля Силы обороны уничтожили 735 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, 117 средств ПВО, 223 самолета, 190 вертолетов.

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