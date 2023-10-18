В планах оккупантов - окружение и захват Купянска.

На сегодня целью вражеского наступления, которое происходит в полосе восточной группировки, является желание продвинуться в Купянск Харьковской области и попытаться его окружить, а затем захватить. Об этом сказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг сейчас больше внимания акцентирует на харьковском участке – вблизи Синьковки и Ивановки, где за прошедшие сутки зафиксировано 15 атак – все на Купянском направлении.

"Лиманское направление пока противник не трогает, вероятно, из-за того, что ранее здесь изрядно получил на орехи от Сил обороны востока и сейчас перегруппировывается и восстанавливается", - сказал Евлаш, добавив, что такая ситуация ненадолго.

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По его словам, также на интенсивность боевых действий влияют и погодные условия, поскольку начинается сезон дождей и это влияет на ход и штурмовых действий противника и в целом на применение авиации и БПЛА.

Евлаш напомнил, что программа максимум у врага - полная оккупация Луганской и Донецкой областей

Вместе с тем он подчеркнул, что ближайшей целью нынешнего наступления врага в полосе восточной группировки является Купянск.

"Благодаря большому количеству техники и живой силе, враг хочет приблизиться к Купянску и попытаться его окружить, а затем и захватить. Но мы имеем там мощный укрепрайон, мощные силы, которые сдерживают это нашествие. Противник не имеет там успехов и не будет иметь в будущем", - подчеркнул он.

Ситуация на Купянском направлении - что известно

Армия РФ пытается окружить Купянск Харьковской области и выйти на рубеж реки Оскол.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, таким образом враг хочет прорваться через сухопутный коридор ВСУ и продвинуться к Боровой.

Он заверил, что украинские войска готовились к обороне: фронт защищен минно-взрывными заграждениями, поэтому оккупанты имеют значительные потери.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение 17 октября на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области.

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