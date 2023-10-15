За минувшие сутки ВСУ отбили 17 атак противника на Лимано-Купянском направлении.

Российские оккупанты атакуют на Купянском направлении с целью окружить город и выйти рубеж реки Оскол, чтобы пробить сухопутный коридор к Боровой.

Об этом рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. "Враг пытается атаковать нас на Купянском направлении с целью окружить его и выйти на рубеж реки Оскол и пробить сухопутную компоненту к населенному пункту Боровая, однако безуспешно пытается штурмовать наши минно-взрывные заграждения, несет большие потери и отходит назад", - сказал он.

По словам Евлаша, противник продолжает давить и сосредотачивать свои усилия на Лиманском и Купянском направлениях. В частности, за минувшие сутки ВСУ отбили 17 атак противника - 10 в районе Купянска и еще 7 вблизи Лимана.

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"Противник продолжает применять РСЗО, ствольные системы, также танки, тяжелую бронированную технику. Также не прекращает наносить авиационные удары. Во время боевых столкновений с врагом нам удалось уничтожить 165 оккупантов на этом направлении и ликвидировать ряд их техники, среди которых 2 БТР-80, одна МТЛБ и еще 3 миномета. Также удалось поразить 1 пикап и уничтожить одно укрытие врага", - рассказал спикер.

Евлаш отметил, что враг продолжает давить в районе Макеевки, Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, также вблизи Торского враг не прекращает использовать штурмовые отряды "Шторм-Z" и различные мотострелковые и танковые подразделения с попыткой прорвать нашу оборону, однако защитники держат строй и мужественно отражают атаки, нанося ему максимальные потери.

"В частности, противник пытается штурмовать и ночью, во время плохих погодных условий, раздробляет различные свои подразделения и проводит наступательные действия. Также применяет свою артиллерию по нашим позициям с крайних максимально предельных дистанций, чтобы обезопасить свои артиллерийские системы от попаданий наших контрбатарейных подразделений", - сказал он.

Евлаш подчеркнул, что силы, которыми атакуют россияне, были аккумулированы в течение долгого времени – это и 25 армия, которая стоит вблизи Кременной, и другие мотострелковые, парашютно-десантные бригады. Однако, по его словам, их подготовка остается на достаточно невысоком уровне.

"Противник соскребал эти резервы, можно так сказать, в течение последнего года и сейчас начинает их применять. Однако подавляющее большинство этих "воинов" не имеют должного уровня подготовки, о чем свидетельствуют даже перехваты радиопереговоров о том, что даже оккупанты, которые в течение долгого времени стоят на этом направлении, сами отмечают, что мотивация, состояние и обученность этих сил остается на невысоком уровне", - отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась.

После нанесенных ему потерь, враг за два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Сырский подчеркнул, что украинские военные были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику, который несет значительные потери и не достиг существенных успехов.

14 октября 2023 г. на Купянском направлении штурмовики уничтожили раритетную пушку русских. На вражеских позициях обнаружили советский зенитно-артиллерийский комплекс с-60 с пушкой АЗП-57, разработанную еще в середине 1940-х годов.

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