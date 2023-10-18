Подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий России и 1-й гвардейской танковой армии - атаковали, заявила британская разведка.

Британская разведка оценила, чего добивается Россия путем усиления штурмов на направлении Купянск-Лиман.

Там считают, что конечная цель врага заключается в создании буферной зоны вокруг Луганской области. Но для этого российским войскам нужно сначала обойти ВСУ и продвинуться на запад к реке Оскол.

Для этого РФ уже задействовала подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий России, а также 1-й гвардейской танковой армии. Они провели ряд атак, но с ограниченным успехом, констатирует британская разведка.

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В то же время там сомневаются, что РФ сможет достичь на этом направлении значительного оперативного прорыва, ведь ВСУ успешны в своей обороне.

"За последние месяцы сухопутные войска РФ наращивали боеспособность на направлении Купянск-Лиман. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и очень маловероятно, что РФ достигнет значительного оперативного прорыва", - говорится в отчете разведки.

Оккупанты пытаются взять Купянск в кольцо

15 октября стало известно, что армия РФ всеми силами пытается окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол. Об этом заявлял пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, акцентируя, что таким образом враг хочет прорваться через сухопутный коридор ВСУ и продвинуться к Боровой.

Также он заявил, что украинские войска готовились к обороне: фронт защищен минно-взрывными заграждениями, поэтому оккупанты несут значительные потери.

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