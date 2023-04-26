Там снова заметили 155-ю бригаду морской пехоты российской армии, которую якобы выводили на восстановление.

Силы обороны Таврического направления пока не видят признаков того, что враг готовится к очередному наступлению в районе Угледара.

Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона, рассказывая о ситуации в направлении Угледара.

"В поле зрения вновь появилась 155-я бригада морской пехоты, которые якобы прошли восстановление, но понимая военное дело, можно сказать, что нереально восстановить бригаду морской пехоты за такой короткий срок. Более всего это произошло, говоря немножко сленгом, "напихали" в подразделения мобилизованных, прошедших общую военную подготовку. Потому что для подготовки морского пехотинца времени нужно несколько больше. Подготовка морского пехотинца занимает от трех месяцев до полугода минимум, и то это не лучшие образцы будут этих воинов", - подчеркнул Дмитрашковский.

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Он отметил, что пока нет признаков того, что враг готовится к наступлению в районе Угледара.

"Пока что, наблюдая за врагом, не можем сказать, что он готовится к очередному наступлению в этом районе, не очень это реально, поскольку это равнинная местность, и врагу атаковать снова придется в лоб наши позиции, и они не готовы к этому", - акцентировал Дмитрашковский.

Он добавил, что на Авдеевском направлении враг также старается не атаковать в лоб.

"Враг атакует не саму Авдеевку, а атакует Карловку и Марьинку. Потому что в районе Карловки и Марьинки существуют лесополосы, с которых враг и начинает штурмовые действия, закрепляется в этих лесополосах. Поэтому они не атакуют сам город Авдеевку, зато все силы прикладывают, чтобы захватить Марьинку и Карловку", - сказал Дмитрашковский.

Война в Украине - ситуация на фронте

26 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток силы обороны Украины отбили более 40 атак врага на трех направлениях Восточного фронта. "Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отбито 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", - говорится в сводке.

Представитель Главного управлении разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона рассказал, что сейчас известно о наступательных планах российских оккупантов.