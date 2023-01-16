Сейчас силы обороны готовы достойно встретить врага.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил, может ли Россия прибегнуть к повторению "десантной операции", как во время начала полномасштабного вторжения было, например, в Гостомеле.

В эфире национального телемарафона он ответил на вопрос ведущего, может ли РФ попробовать во время так называемых нынешних учений в Беларуси попробовать высадить десант на окраинах или внутри Киева.

По его словам, ситуация пока отличается от той, которая была 24 февраля 2022-го года, когда оккупанты совершили дерзкое неожиданное нападение на окраины Киева. Сейчас силы обороны готовы достойно встретить врага.

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"На сегодня это вообще нереалистичный сценарий... Ожидали ли мы тогда такого дерзкого хода от России... Не только Гостомель, но и другие аэродромы оккупанты ставили за цель захватить... Тогда не удалось оккупантам это сделать, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так до столицы и высадить десант с Ил-76 не удастся никоим образом. Думаю, что и до границы не удастся долететь", - подчеркнул Игнат.

Бои за "Гостомель"

24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили российский десант, который пытался захватить аэродром "Гостомель". Тогда десятки вертолетов Ка-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме. Велся бой.

Президент Зеленский сообщал, что вражеский десант в Гостомеле блокировали. Войска получили приказ на уничтожение. Позже сообщалось, что россияне взяли аэропорт, но ВСУ отбили атаку десанта противника.

В этих боях российские захватчики почти полностью уничтожили АН-225 "Мрия", что стоял в ангаре. Бои за аэродром "Гостомель" шли до 27 февраля.

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