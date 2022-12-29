На сегодняшний обстрел враг поднял в небо 13 самолетов, которые имеют по восемь ракет, однако не выпустил их все.

У россиян достаточно носителей крылатых ракет, чтобы нанести удары больше, чем сегодняшние, но вопрос, готовы ли они тратить на это ракеты. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он пояснил, что оккупанты перебазировли стратегическую авиацию на другие аэродромы, которые могут ее принимать и обслуживать. Например, самолет ТУ-95 требует к себе внимания наземных служб и взлетно-посадочных полос, которые соответствуют по длине и ширине для безопасной посадки.

"Бавовна", которая там состояась, создала им определенные неудобства, но говорить, что это сильно повлияет, нельзя. Это увеличит время подлета и мы раньше сможем реагировать на эти подлеты", - сказал он.

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Игнат отметил, что носителей крылатых ракет у россиян еще достаточно, а последующие удары зависят от того, готовы ли они использовать больше ракет.

"Если 13 самолетов они выпустили на сегодня, которые имеют по восемь подвесок, понятно, что их ракетный удар может быть больше количества, чем они сделали сегодня. Вместе с кораблями было выпущено более 50 крылатых ракет, то вопрос, сколько они готовы потратить крылатых ракет", - сказал спикер.

Сегодня утром по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне атаковали Украину ракетами.

Воздушная тревога длилась почти 5 часов. За это время россияне выпустили в сторону Украины около 70 ракет, 54 из которых сбили украинские силы ПВО.

Попадания зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

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