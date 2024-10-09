Оккупанты уже завели почти все боевые единицы в пункт базирования, но на дежурстве остаются две подводные лодки.

После длительного перерыва в акватории Черного моря несколько дней находились семь ракетоносителей Черноморского флота РФ - представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что враг рассредоточивает ценные боевые единицы, потому что опасается удара по пункту базирования в Новороссийске (РФ).

В частности, Плетенчук объяснил "Громадському радіо", почему враг выводил в море все действующие ракетоносители. По его мнению, противник, скорее всего, опасается атаки Сил обороны и пытается предупредить это, рассредоточивая боевые единицы Черноморского флота:

"Они (россияне - УНИАН) между двух проблем, на их взгляд, выбирают меньшую. Потому что с большой долей вероятности это были меры по рассредоточению корабельного состава с целью вывести его из-под удара. То есть, вероятнее всего, враг ожидает возможной атаки на пункт базирования. И в связи с этим он вынужден выходить в море, где его ждут украинские "подарки".

Он добавил, что вчера оккупанты уже завели почти все боевые единицы в пункт базирования (Новороссийск), но на дежурстве остаются две подводные лодки проекта 636, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Каждая субмарина может иметь на борту четыре такие единицы.

По мнению спикера, пребывание этих лодок в акватории может быть связано с ротацией или выполнением задачи по охране пункта базирования. В то же время, он добавил, что опасность применения врагом "Калибров" остается.

"Однако, оккупанты уже долгое время не используют ракетоносители отдельно, а только во время комбинированных ракетных атак", - пояснил спикер.

Ситуация в Черном море

Напомним, 6 октября после длительного перерыва российские захватчики вывели в Черное море семь ракетоносителей - все надводные корабли и субмарины, которые есть в наличии ЧФ РФ и находятся на плаву. Общий залп составил около полусотни ракет типа "Калибр". Это как надводные корабли, так и подводные лодки, проекта "Варшавянка".

В последнее время враг применяет "Калибры" во время комбинированных атак, как правило, для того, чтобы нагрузить украинскую ПВО.

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