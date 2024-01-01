Ступак не исключает тот вариант, что с целью этого не допустить, украинское руководство приняло решение делать серьёзные линии обороны.

Российская пропаганда угрожает новым захватом Херсона, а также оккупацией Днепра, Харькова, Запорожья и десантом на Одессу. Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, насколько реальны такие угрозы и способна ли вражеская армия создать новые проблемы ВСУ.

"Мы не исключаем такой вариант, потому что в планах Российской Федерации есть высадка десанта в Одессе, есть планы захвата Днепра и Днепропетровской области, Харькова, Николаева и Херсона. Они могут пробовать завалить мясом, как это делается сейчас в принципе. Я не вижу особых сложностей: есть человек - отправили, он умер, взяли ещё одного. То есть расчёт такой, что у украинцев просто закончатся патроны и закончится наша живая сила, которая может убивать оккупантов и на этом всё просто завершится. Что просто количеством они возьмут", - сказал он.

Ступак не исключает тот вариант, что с целью этого не допустить, украинское руководство приняло решение делать серьёзные линии обороны.

"Три-четыре линии обороны на юге области, на севере и на юге Украины, на границе с Беларусью. Цель - освободить какую-то часть живой силы наших солдат, которые находятся там, за счёт усиления обороны. Это позволяет держать условно на километре не 100 человек, а 50. В то же время, если они будут пробовать штурмовать, то они будут испытывать на себе всё то, что испытывали украинские военные, штурмуя российские позиции. То есть, оборона в теории да и на практики немного проще, чем наступление. Поэтому за счёт этого Украина будет пробовать менять свою тактику на следующий период", - добавил аналитик.

Ситуация на Левом берегу Днепра - детали

На левом берегу Днепра российская армия за сутки осуществила более 10 штурмов подразделений Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Силах обороны юга, всего, по состоянию на 7 утра 1 января, было 13 штурмов, но украинским защитникам удалось их отбить. "Понеся значительные потери, оккупанты отошли... мы наносим огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам", - рассказали военные.

По предварительным разведанным, ликвидированы 36 оккупантов. Уничтожены две пушки, разведывательный БпЛА, шесть единиц автомобильной техники и лодка. Также на лом пущен дорогой комплекс видеонаблюдения захватчиков - "Муром-М".

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