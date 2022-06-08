Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела не более 5 рабочих дней.

В Украине заработает новый быстрый механизм конфискации имущества политиков, чиновников или просто богатых людей, которые стали коллаборантами или напрямую работали на Россию, или являются российскими чиновниками.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире информационного телемарафона.

"Реальный механизм, который позволяет эффективно и законно изымать активы граждан, коллаборантов, или россиян, российского бизнеса, который спонсирует государство-террориста, государство-агрессора. Он появился в Украине лишь недавно, несколько недель назад. И сейчас такой механизм начинает свою масштабную имплементацию", - сообщил Малюська.

Министр юстиции подчеркнул, что новый механизм конфискации имущества в Украине будет понятным, простым и эффективным.

"Сначала СНБО будет применять санкции к определенному кругу субъектов, которые угрожают территориальной целостности и безопасности нашего государства. Это может быть как бизнес юридического лица, так и физические лица, например, политики или чиновники, или просто богатые люди, которые себе позволили коллаборационизм, или же напрямую работали на Россию или же являются чиновниками российскими. В отношении таких лиц собирается доказательная база по их сотрудничеству с Россией или поддержке российской агрессии", - отметил Малюська.

Министр юстиции добавил, что сразу после этого Министерство юстиции подает документы в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Высший антикоррупционный суд рассматривает дело. Такое рассмотрение продлится не более 5 рабочих дней. Соответственно, это будет быстрое рассмотрение, там есть временные лимиты. А также процедурные механизмы, которые обеспечивают невозможность затягивания судебного процесса. После вступления в силу решения ВАКС имущество будет переходить в доход государства", - акцентировал Малюська.

Как сообщал УНИАН, Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно со следователями Подольского управления полиции и сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области передано в управление АРМА активы предприятия резидента РФ на 2 млрд грн.

Офисом генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью более 500 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 130 млн грн, которые принадлежат предприятиям РФ и РБ.

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