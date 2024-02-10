Подтверждено ликвидации нескольких офицеров с высокими званиями.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков на фронте. На этот раз подтверждена "успешная демобилизация" пачки оккупантов, среди которых россияне с высокими офицерскими званиями.

Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в черных пакетах в Россию вернулись:

подполковник полиции (лейтенант ВС РФ) Бурганов Ильнур;

майор Быков Артем;

майор запаса (доброволец) Воронцов Дмитрий;

майор Емельянов Олег;

старший лейтенант Лучко Эдуард;

младший лейтенант Переходов Евгений.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 9 февраля, на фронте между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами произошло 111 боевых столкновений.

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На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

Враг пытается атаковать на Марьинском и Купянском направлениях. ВСУ держат оборону.

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