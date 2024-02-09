Россия по максимуму пользуется ситуацией, когда Запад существенно сократил военную поддержку Украины.

Украинская армия вынуждена выстреливать за день лишь около трети от того количества снарядов, которое необходимо для обороны собственных позиций. Эта ситуация является результатом остановки американской помощи и неспособности ЕС выполнить взятые на себя обязательства по снарядам, пишет Financial Times.

Западные официальные лица предупреждают, что в ближайшие месяцы способность Украины вести борьбу уменьшится из-за недостатка оружия. А вот Россия пользуется моментом, чтобы достичь успехов на фронте, в частности в Авдеевке.

"Это отчаянная ситуация на передовой для украинцев, намного хуже, чем они признают", — сказал высокопоставленный дипломат НАТО, имя которого не называется.

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Высокопоставленный европейский дипломат, который тоже говорил на условиях анонимности, заявил, что ВСУ будет трудно даже просто удерживать собственные позиции.

"Европейцам будет непросто заменить США. Это не совсем реально", – объясняет ситуацию с поставками оружия другой европейский дипломат.

Известный военный аналитик Роб Ли отметил, что Киев "сейчас сталкивается с двумя острыми проблемами: нехваткой боеприпасов и нехваткой пехоты. . . Чем дольше эти две проблемы не будут решаться должным образом, тем больше будет ухудшаться ситуация для Украины".

Ситуация на фронте в Украине

Как писал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Самое горячее противостояние происходит на Авдеевском и Марьинском направлениях. Оккупанты не прекращают попыток захватить город.

Также мы рассказывали, что российские войска продолжают штурмовать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области, недалеко от населенного пункта Крынки. Ежедневно здесь происходит по 2-4 такие атаки. Почти все они являются неудачными.

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