Оккупант Сергей Панов был командиром мотострелкового батальона.

В Украине уничтожили еще одного российского комбата. Наши военные ликвидировали командира мотострелкового батальона Сергея Панова.

Об этом в Facebook сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Еще одно удачное "Украинское сафари 2.0", - говорится в сообщении об уничтожении российского оккупанта.

Сергей Панов был командиром мотострелкового батальона. Оккупант родился в 1989 году в Оренбургской области.

"Заблудился на "учениях" но уже правильно вернулся домой", - добавили в Страткоме ВСУ и показали фото уничтоженного россиянина.

По состоянию на утро 29 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17 200 человек.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Харьковом ВСУ уничтожили русского командира.

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