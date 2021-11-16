Приговор провозгласили по процедуре заочного осуждения.

За участие в террористической организации заместителя командира части "11 полка 1 АК ДНР" осудили до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура со ссылкой на решение Шевченковского районного суда г. Черновцы.

Приговор участнику террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) провозглашен по процедуре заочного осуждения.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания гражданина и приведения приговора к исполнению.

Читайте такжеУничтоженные дома, под завалами – люди: на Донбассе боевики обстреляли поселок (фоторепортаж)По данным следствия, с 2014 года по настоящее время 33-летний житель Донецкой области способствует деятельности террористической организации "ДНР" и принимает активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и работников правоохранительных органов.

В частности, находясь на должности заместителя командира по вооружению первого мотострелкового батальона "11 полка 1 АК ДНР" осуществлял командование и непосредственно принимал участие в боях за опорные позиции "Алмаз-0", "Алмаз-1", "Алмаз-2" в окрестностях населенного пункта м. Авдеевка Донецкой области.

Специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБ Украины в Черновицкой области.

Напомним, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) незаконные вооруженные формирования удерживают 30 женщин по обвинениям в "шпионаже". Их пытают, и не все из них имеют возможность поддерживать связь с родственниками.

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Автор: Инна Андалицкая