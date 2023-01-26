Российская пропаганда выдала ликвидацию оккупанта за героический подвиг.

Украинские воины ликвидировали российского военного разведчика Романа Скорова, который якобы "воевал с НАТО".

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", российская пропаганда выдала ликвидацию Скорова за героический подвиг. Он якобы "прикрывал боевых товарищей".

По версии россиян, Скорова "минуснули" под Сватовым. Он якобы в составе разведгруппы ушел в тыл украинских воинов, но "попал в засаду специальных частей НАТО".

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Потери РФ в Украине

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще более 900 оккупантов и сейчас общие потери личного состава врага составляют более 123 тысяч. В нашей стране ликвидированы, в частности, более 1900 беспилотников противника оперативно-тактического уровня и почти 300 самолетов захватчиков.

Журналисты установили имена 12 225 российских военных, среди которых 800 мобилизованных, убитых на войне в Украине.

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