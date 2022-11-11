Оккупант был многодетным отцом и принимал участия в религиозных мероприятиях.

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта Романа Байбородина - командира стрелкового отделения ВС РФ.

Как сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook, смерть захватчика подтвердили на его родине.

В некрологе отмечается, что оккупант служил на контракте командиром стрелкового отделения в Мурманской области. Вероятно, речь идет о 200-й бригаде оперативного стратегического командования "Север". Оттуда он отправился в Украину, оставив жену и троих детей. Детали ликвидации военного преступника не указываются.

Видео дня

8 ноября безутешная вдова Екатерина Байбородина в соцсети сообщила, что похоронят оккупанта в Сыктывкаре 11 ноября.

В соцсетях захватчик активно распространял символику V под псевдонимом "Роман Борода". Он был многодетным отцом и активно участвовал в религиозных мероприятиях.

Потери России в Украине - главные новости

Вооруженные силы Украины в конце лета пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

9 ноября командующий оккупационными войсками РФ в нашей стране Сергей Суровикин сказал, что захватчики покидают правобережье Херсонской области.

10 ноября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 1 октября в Херсонской области освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. квадратных километров.

По состоянию на 10 ноября на нашей земле уже ликвидировали 78 тыс. 690 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: