Таран провел встречу с гендиректором турецкой компании Baykar Makina, которая осуществляет производство беспилотников Bayraktar TB2 для Украины.

Обсуждается возможность развертывания производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Отмечается, что министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с Халуком Байрактаром - генеральным директором турецкой компании Baykar Makina, которая осуществляет производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для Украины.

"Во время мероприятия были обсуждены ход производства комплексов по заказу украинской стороны и возможности ускорения выполнения ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, рассмотрена возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины", - информирует ведомство.

Читайте такжеСтало известно имя разведчика, погибшего на Донбассе (фото, видео)В министерстве напомнили, что 14 декабря 2020 года Таран подписал соглашение с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром.

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Автор: Инна Андалицкая