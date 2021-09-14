Обсуждается возможность развертывания производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
Отмечается, что министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с Халуком Байрактаром - генеральным директором турецкой компании Baykar Makina, которая осуществляет производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для Украины.
"Во время мероприятия были обсуждены ход производства комплексов по заказу украинской стороны и возможности ускорения выполнения ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, рассмотрена возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины", - информирует ведомство.
Читайте такжеСтало известно имя разведчика, погибшего на Донбассе (фото, видео)В министерстве напомнили, что 14 декабря 2020 года Таран подписал соглашение с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины.
Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром.
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