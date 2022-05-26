К сожалению, в это трудное время в условиях агрессии России случаи, когда этот пробел оказался актуальным, стали нередкими, говорит нардеп.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7408 об изменениях в ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".Он должен предоставить право на денежную помощь в случае гибели военнослужащих, которые выросли сиротами и полусиротами, братьям и сестрам, которые заботились о защитниках и защитницах Украины. Об этом сообщил народный депутат Тарас Батенко, сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє", которая разработала законопроект.

"Неоднократно получал обращения от граждан с просьбой исправить пробел в законах Украины, в результате которой братья и сестры остались вне круга тех, кто может претендовать на социальную поддержку государства в случае смерти защитника или защитницы Украины. К сожалению, в это трудное время в условиях агрессии России случаи, когда этот пробел оказался актуальным, стали нередкими. И этот вопрос требует решения. Для законодательного решения этой проблемы нами с коллегами по депутатской группе "Партия "За майбутнє" и парламента разработан законопроект, который разрешит предоставить право на денежную помощь в случае гибели военнослужащих, которые выросли сиротами и полусиротами, братьям и сестрам, которые заботились о защитниках и защитницах Украины", - рассказал Тарас Батенко.

Кроме этого, по словам народного депутата, в законопроекте №7408 предлагается обеспечить бесплатную психологическую поддержку от государства для членов семей погибших военнослужащих, в том числе и братьев и сестер, которые заботились о павших героях.

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