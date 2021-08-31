Гармаш считает, что обстрелы мирного города связаны с предстоящей встречей Зеленского и Байдена.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш считает, что ситуация на Востоке вернулась к той стадии, которая была до перемирия.

Об этом Гармаш заявил в эфире 24 канала.

Он объяснил, что Россия продолжила пользоваться инструментом военного давления, потому что Киев не сдался и не выполнил условия Москвы, в частности относительно субъективации подконтрольных Кремлю боевиков. Это сняло бы ответственность за войну с самой России и сделало бы возможным контроль украинской политики руками легитимизированных оккупантов.

Читайте такжеПартия Путина проведет слет в оккупированном Донецке накануне выборов в Госдуму РФ"Когда они поняли, что это не срабатывает, что Украина не идет на капитуляцию, они вернулись к тому же инструменту, который применяли раньше. То есть, к военному давлению", – сказал Гармаш.

В то же время, по его словам, обстрел Авдеевки на выходных является "немного другой историей".

"Это, скорее, тактическая цель другой задачи, связанная со встречей президентов США и Украины и с возможностью усиления военной поддержки Украины, в чем не заинтересован Путин. Это обычный метод России. В апреле был саммит членов НАТО, на котором Украине могли дать ПДЧ. И тогда же россияне подтянули к границам войска", – отметил Гармаш.

Обстрел Авдеевки: что произошло

На выходных враг устроил обстрел Авдеевки, ранив там восьмерых украинских защитников.

Под огонь террористов на Донбассе снова попали дома мирных жителей.

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил это "местью" Москвы Зеленскому.

Автор: Яна Ставская