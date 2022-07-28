В Украину прибыло новое мощное оружие от Запада. Какое именно, рассказали журналисты проекта FreeДом.

ВСУ уже уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS с момента получения вооружения в прошлом месяце. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и подчеркнул, что высокомобильные артиллерийские и ракетные системы значительно влияют на ход войны. Это обрывает логистические цепочки оккупантов и лишает их возможности вести активные боевые действия.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, благодаря точным ударам из РСЗО HIMARS в марте под Изюмом россияне в 10 раз меньше обстреливают позиции украинских защитников.

Командир 93-й бригады ВСУ "Холодный яр" Богдан Дмитрук объяснил, что обстрелов стало меньше, потому что россияне экономят боеприпасы, которые из-за успешной работы американских систем у них очень быстро заканчиваются.

Американские союзники передадут Украине еще четыре дополнительных системы HIMARS, противотанковое вооружение, запчасти. Глава комитета Вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит заявил, что страна предоставит Украине столько установок HIMARS, сколько смогут.

"Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран. Мы будем стараться предоставить так много, как сможем", - отмечал Смит.

Украина получила и уже стала применять немецкие САУ PzH 2000. Германия и Нидерланды передали Украине 12 артустановок этого типа машин.

НАТО предоставить Украине сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам, также Альянс будет максимально содействовать переходу нашей страны на современное вооружение.

Недавно на вооружение украинской армии поступили первые три самоходные зенитные установки Gepard, обещанные Германией. Всего Украина ожидает 15 зениток, также Германия передала Украине РСЗО MARS 2 и три дополнительных САУ PzH 2000. От Польши уже поступили боевые танки PТ-91 Twardy, их количество не разглашается.

Словакия готова рассмотреть вопрос о предоставлении Украине 11 истребителей МиГ-29, по всей вероятности, их смогут передать на вооружение украинской армии уже до конца августа.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидается поставка 15 комплексов Gepard, три из которых уже заехали в Украину и поступили в распоряжение ВСУ.

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