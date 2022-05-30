На ЗАЭС хранилось только топливо и отработанное топливо.

Российские пропагандисты распространили фейк о якобы накоплении Украиной на Запорожской АЭС материалов для создания ядерного оружия.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там отметили, что накануне журналист WSJ Лоуренс Норман написал в Twitter, что на Запорожской АЭС хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.

Он указал, что в МАГАТЭ хочу быть уверенным, что запасы не исчезли с контролируемой россиянами АЭС.

В ЦПД отметили, что на ЗАЭС хранилось только топливо и отработанное топливо, и о создании оружия речь не идет.

"Роспропаганда и некоторые пророссийские украинские издания подхватили эту "ядерную сенсацию". На Запорожской АЭС ни уран, ни плутоний не хранились и не хранятся, хранится только топливо - тепловыделяющие сборки, что есть на всех АЭС в мире. Также на ЗАЭС в специальном хранилище содержится отработанное ядерное топливо, которое не является оружием", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также оккупирован город-спутник АЭС Энергодар.

Накануне международное агентство по атомной энергии призвали оказать содействие в немедленном выводе российских войск из Энергодара.

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