На Луганщине растет недовольство оккупационными властями и российскими военными-мародерами.

В Северодонецке взорвали авто с оккупантами.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерять и угрожают. К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвалось авто с оккупантами", - сообщил он.

По словам Гайдая, в результате взрыва шестеро оккупантов получили ранения, из них четверо - тяжелые.

Напомним, назначенный российскими захватчиками во временно оккупированном Херсоне "глава областной администрации" Владимир Сальдо попал в больницу.

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