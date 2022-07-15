В Северодонецке взорвали авто с оккупантами.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"На Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерять и угрожают. К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвалось авто с оккупантами", - сообщил он.
По словам Гайдая, в результате взрыва шестеро оккупантов получили ранения, из них четверо - тяжелые.
Напомним, назначенный российскими захватчиками во временно оккупированном Херсоне "глава областной администрации" Владимир Сальдо попал в больницу.