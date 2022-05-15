Оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу.

В Северодонецке Луганской области 9 мирных жителей получили ранения в результате артиллерийских вражеских атак.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

"Рашисты обстреляли Северодонецкую больницу. Только за вчерашний вечер 9 раненых гражданских", - написал Гайдай.

По его информации, за минувшие сутки оккупанты совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

"Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице", - отметил Гайдай.

По его словам, все раненые получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать.

Ситуация на Луганщине:

15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал основные планы действий российских войск в Луганской области. По его словам, российские захватчики в Луганской области планируют наступать в районе Попасной, а также взять в окружение или полностью захватить Северодонецк.

При этом Гайдай напомнил, что рашисты уже третий месяц не могут пробиться со стороны Рубежного.

"У них есть определенные успехи, но только тогда, когда в результате ежесуточного обстрела территорий населенных пунктов они разрушают полностью села и понемногу продвигаются по руинам, и это они называют огромным успехом", - сказал он.

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