Геращенко призвал российских матерей выходить на протесты с требованием остановить войну.

Антон Геращенко опубликовал документы ликвидированных русских оккупантов в Украине.

Их он показал в своем Телеграмм-канале.

"Пусть родители знают, что Путин погнал своих детей на убой в Украину. Они уже не вернуться домой. Пусть выходят на улицу и останавливают войну!" - говорится в его сообщении.

Ранее пленные российские военные обратились к родным и солдатам в России с просьбой распространить правдивую информацию о войне РФ в Украине и отказаться участвовать в ней.

Один из оккупантов, взятых в плен под Житомиром, призвал "коллег по оружию" писать рапорты на увольнение, чтобы избежать смерти в Украине.

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