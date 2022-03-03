Антон Геращенко опубликовал документы ликвидированных русских оккупантов в Украине. 

Их он показал в своем Телеграмм-канале.

"Пусть родители знают, что Путин погнал своих детей на убой в Украину. Они уже не вернуться домой. Пусть выходят на улицу и останавливают войну!" - говорится в его сообщении.

Фото Опубликованы документы погибших русских оккупантов 03 марта 2022
Фото Опубликованы документы погибших русских оккупантов 03 марта 2022
Фото Опубликованы документы погибших русских оккупантов 03 марта 2022
Фото Опубликованы документы погибших русских оккупантов 03 марта 2022
Фото Опубликованы документы погибших русских оккупантов 03 марта 2022

Ранее пленные российские военные обратились к родным и солдатам в России с просьбой распространить правдивую информацию о войне РФ в Украине и отказаться участвовать в ней.

Один из оккупантов, взятых в плен под Житомиром, призвал "коллег по оружию" писать рапорты на увольнение, чтобы избежать смерти в Украине.

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