В СБУ призвали придерживаться правил безопасности.

Служба безопасности Украины дала инструкцию, как вести себя при обстрелах. При этом ведомство призывает в первую очередь не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Что делать при обстрелах

Если вы заметите ракеты, сразу бегите в место укрытия. Днем ракеты можно легко заметить по дымным следам, а ночью - это яркая вспышка. Кроме того, не выходите из подвалов еще минимум 10 минут после обстрела.

Также не подходите к окнам и дверям, чтобы не пострадать в случае попадания снаряда.

Ни в коем случае во время обстрелов нельзя находиться возле сооружений, которые с легкостью могут загореться - например, прятаться на заправках.

Если вы вышли на улицу и увидели взрыв, сразу падайте на землю. Желательно, чтобы это была яма или какое-то другое углубление в земле.

Чтобы уберечь себя от контузии или других травм, закройте уши и откройте рот. Также ни в коем случае нельзя подбирать боеприпасы с асфальта.

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