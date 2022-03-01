В Службе отмечают, что все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы.

В Службе безопасности Украины предупреждают о возможном распространении фейка, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

"Будьте готовыми к очередному фейку, к которому попытаются прибегнуть российские оккупанты. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте - это фейк! Его цель - дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче!", - отметили в СБУ.

В Службе подчеркнули, что даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: "капитуляция и сдача интересов Украины - невозможны!".

"Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!", - подчеркнули в СБУ.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, уже сейчас в Херсоне крутят фейковое переозвученное видео президента Украины Владимира Зеленского, якобы в Киеве подписана капитуляция.

"Ясно, что люди, которые осведомлены в информвойне, в это не поверят. Но не все имеют иммунитет к пропаганде", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: