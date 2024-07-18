Пропагандисты обнародовали видео, на котором украинец "признает" вину.

В РФ суд приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины за якобы убийство двух жителей Мариуполя.

Соответствующее сообщение разместило российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на информацию следственного комитета страны-агрессора.

"Боец "Азова" приговорен к 26 годам колонии за убийство двух жителей Мариуполя, сообщили в СК РФ", - пишет издание.

Оно распространило видео, на котором – мужчина в военной форме. Напротив него – неизвестный, на одежде которого надпись "Следственный комитет России".

На видео, предположительно, осужденный говорит, что признает свое вину в том, что застрелил двух гражданских 4 апреля 2022 года в Мариуполе. По его словам, он увидел, как некий гражданин рассматривает здание, а потом полез в него через окно. Тогда "обвиняемый" вызвал наряд.

"На крики пришел "Август" – командир первой роты…", - говорит допрашиваемый.

Он добавляет, что получил приказ "расстрелять" и, якобы убил еще одного человека. Из видео непонятно, о каком здании идет речь, при каких обстоятельствах это произошло (если, действительно, имело место), зачем гражданские лезли внутрь через окно и пр.

По данным СМИ, 26 лет колонии строгого режима получил боец украинского батальона "Азов" Игорь Филин.

По утверждению пропагандистов, Филин якобы полностью признал свою вину в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух лиц по мотивам "политической и идеологической ненависти".

"Суды" в РФ над украинцами

Российский суд в Ростове-на-Дону огласил приговор четырем гражданам Украины по делу об убийстве главаря боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола", и покушении на первого руководителя группировки "ДНР" Александра Захарченко.

Александру Погорелову назначен пожизненный срок в колонии особого режима. Василий Чурилов получил 13 лет колонии строгого режима. По версии российских следователей, именно он якобы собирал данные о "Мотороле". Александр Тимошенко приговорен к 12 годам лишения свободы. Артема Ену приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

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