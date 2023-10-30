В России пришли к выводу, что стратегической цели на этом этапе войны они не достигли, отметил эксперт.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу внезапно выдал заявление о готовности к переговорам по Украине. По мнению военного эксперта Петра Черника, такие слова прозвучали из-за того, что в РФ уверены в способности полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей.

"В России пришли к выводу, что стратегической цели на этом этапе войны они не достигли. В частности, ликвидировать украинскую государственность и "вернуть" полностью Украину они не могут. Именно поэтому для пропагандистских целей они и объявили вход так называемых "ЛНР" и "ДНР" в состав РФ", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Черника, для россиян выход на административные границы Донецкой и Луганской областей – это "задача минимум". И прямыми преградами для реализации этой цели сейчас для россиян являются Бахмут и Авдеевка Донецкой области.

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"Для Путина нужны хоть какие-то победы до весны. Они найдут объяснение атакам по Киеву и другим направлениям, как отвлекающий маневр. Именно в таком ракурсе и надо смотреть на то, почему Шойгу начал говорить о переговорах и мире. Ведь они считают, что им хватит сил и средств, чтобы захватить полностью Донетчину и Луганщину, и они уже проверяют мир, может ли тема мира воспринята. Такой сценарий очень опасен для Украины", – подчеркнул Черник.

Война в Украине: важные новости

Офицер Вооруженных сил Украины Денис Ярославский сообщил, что российские оккупанты начали применять запрещенное химическое оружие на Купянском направлении. Последствия таких действий со стороны врага наши защитники ощущают на себе уже вторые сутки.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, россияне атаковали сразу на пяти направлениях: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. В течение суток на фронте произошло 30 боевых столкновений.

Также россияне не прекращают обстрелов украинских городов. В частности, враг ударил по кладбищу на Херсонщине. В результате атаки в Киндийке погиб человек, еще один местный житель ранен.

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