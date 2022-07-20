Приказ уничтожать украинские беспилотники был отдан командующему российской группировки войск "Запад" в Украине.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину глава Минобороны страны-оккупанта Сергей Шойгу отдал приказ уничтожать украинские беспилотники в приграничных с РФ районах.

Приказ уничтожать украинские беспилотники был отдан командующему российской группировки войск "Запад" в Украине. Об этом сообщает Минобороны страны-оккупанта.

Согласно сообщению, Шойгу дал указания "по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппара18 июля 2022 года Шойгу потребовал "высокоточно" поражать установки ВСУтов противника".

Война в Украине и истерика Шойгу:

Министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку "Восток", которой командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Командование агрессора уже с трудом скрывает панику и отчаянье.

В заявлении от Минобороны страны-агрессора не обошлось без лживых обвинений в адрес Украины. В РФ утверждают, что ВСУ "обстреливают жилые кварталы Донбасса". Якобы из-за этого Шойгу и требует "высокоточно" поражать установки ВСУ.

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