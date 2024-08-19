Местные жители видели, как БПЛА летели в сторону 450-метрового путепровода.

В Российской Федерации беспилотные летательные аппараты атаковали железнодорожный мост.

Как сообщает "База", три беспилотника местные жители заметили утром 18 августа в районе села Витемля в Погарском районе Брянской области. БПЛА летели в сторону 450-метрового моста через реку Десна.

По данным ресурса, два беспилотника, которые нанесли удары в районе моста, не попали в цель, а один из них попал в здание поста, повредив внешний фасад строения, защитную сетку и пожарный щит.

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"Оставшийся беспилотник полетел в сторону Белой Березки, которая расположена восточнее", - говорится в сообщении.

Взрыв в российском Стерлитамаке - последние новости

19 августа в Республике Башкортостан Российской Федерации на нефтехимическом предприятии произошел взрыв, по предварительным данным, пострадали три человека. По предварительным данным, утром на предприятии в Стерлитамаке проходила продувка трубопровода, а уже в 11:20 произошел взрыв. Среди потерпевших - два газоспасателя предприятия и один очевидец.

По данным российского МЧС, причина пожара - разгерметизация на воздушной линии газопровода. Отмечается, что огонь тушили два десятка пожарных и шесть единиц специальной техники.

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