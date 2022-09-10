Партизанское движение на Запорожье цветет, что не может не влиять на настроения коллаборантов и предателей.

В Пологах в субботу, 10 сентября, украинские партизаны уничтожили военную базу российских военных, которые по происхождению были осетинами.

Об этом рассказала в эфире "Эспрессо" Алиса Сысоева, журналистка и депутат Запорожского районного совета.

По ее словам, военную базу оккупанты обустроили в доме.

Видео дня

"У нас мощное партизанское движение и сегодня, 10 сентября, в городе Пологи Запорожской области партизаны уничтожили дом, где расположились осетины. Это место называют военной базой, ведь там проживали российские военные. Информация уже официально получила подтверждение от ВСУ, хотя раньше было только видео этой партизанской операции", - рассказала Сысоева.

Депутат добавила, что партизанское движение на Запорожье цветет. Это не может не влиять на настроения коллаборантов и предателей.

Как писал УНИАН, 6 августа в Бердянске произошел взрыв возле городского отдела полиции, который контролируют россияне. 31 августа стало известно, что возле штаба коллаборантов прогремел новый взрыв. Тогда сообщалось о работе украинских партизан.

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