Повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи.

Главное управление разведки Министерства обороны призывает украинцев быть особенно осторожными на День Независимости из-за повышенной угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Об этом говорится в заметке на странице ГУР в Фейсбуке.

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы быть готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован. Украина к этому готова. То, что в России остается еще большое количество ракет – пусть и не высокоточных – это правда, беды они могут наделать еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению... и ход войны. Но воздушная тревога – это серьезный сигнал, все должны считаться. Особенно 23 и 24 августа – это не просто слова, надо быть особенно осторожными", – заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что РФ попытается увеличить количество обстрелов на День Независимости 23-24 августа.

В патрульной полиции дали советы, как обезопасить себя от возможных провокаций России 24 августа. Прежде всего при планировании своих маршрутов в обязательном порядке надо заранее узнать, где есть места укрытия для того, чтобы в случае, когда раздается сигнал "воздушная тревога", человек очень быстро и оперативно добрался в укрытие.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

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