Документ содержит таблицу с вопросами, которые чаще всего задает украинское население оккупантам, и типовыми ответами с дополнительными разъяснениями.

Российские захватчики разработали методичку для своих агитаторов на оккупированных территориях, чтобы убеждать население, что они не мародеры и убийцы.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Как указано в преамбуле, "документ распространяется исключительно для инструкторов, аффилированных руководством "единой России", и не может быть передан на ознакомление третьим лицам".

"Из документа следует, что единственным органом, который курирует работу оккупационных администраций на захваченных украинских территориях, определены кремлевскую партию "единая Россия". Другие организации могут появляться по согласованию и жесткому контролю путинской партии. С другой стороны, сама связь оккупационных структур с "единой Россией" является секретной информацией и не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что согласно "методичке", оккупантам разрешен "сбор материальных средств у населения". Вместо этого строго запрещено принимать пищевые продукты и медикаменты (в том числе, герметично упакованные) из-за частых случаев отравления. Документ содержит таблицу с вопросами, которые чаще всего задает украинское население оккупантам, и типовыми ответами с дополнительными разъяснениями.

"Например: Россия будет нас бомбить? – Нет, РФ выполняет высокоточные удары по военным объектам (украинские новости являются ложными); Я не хочу жить в РФ – Вы просто боитесь. РФ – страна больших возможностей (сообщить органам военной полиции); Почему вы это делаете, вам платят? - Нет, мы добровольцы (не члены партии); почему русская армия занимается мародерством? – Российская армия не занимается мародерством (если есть свидетели, сказать что это человеческий фактор и все); Говорят, что в РФ нищета – Это ложь, в РФ почти каждый может позволить себе личный автомобиль; Нам рассказывали о Бучу – Это фейк от Зеленского; Неужели Зеленский нас ненавидит? – Зеленский ничего не решает, все решают кураторы из США (вспомнить, что он наркоман); Почему военная техника расположена рядом с домами? – С целью вашей защиты и безопасности", - сообщили в разведке.

Ранее командование ВС РФ, опасаясь активного использования украинскими военнослужащими купленного спутника ICEYE, разработали для своих солдат специальную методичку.

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