В ведомстве подчеркнули, что информацию еще дополнительно проверяют.

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен АН-225 "Мрия".

Об этом сообщает Госсвязи в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что такую информацию Радио Свобода сообщили два информированных источника на предприятии "Антонов" и подтвердил мэр города Буча.

"Есть информация, что в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что информацию еще дополнительно проверяют.

Позже в "Укроборонроме" подтвердили факт уничтожения самолета.

"Российские кафиры уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор", - говорится в сообщении.

По ориентировочным подсчетам, для восстановления самолета понадобится около 5 лет.

Напомним, ранее журналист показал, как самолет "Мрия" выглядит изнутри.

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