Андрей Юсов сказал, сам факт ядерного шантажа со стороны Путина на самом деле в мире уже достаточно прохладно воспринимают.

Российские пропагандисты стали кричать в один голос, что Украина и Польша якобы готовят "ядерные" провокации в Крыму и Беларуси.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что в действительности все может быть наоборот. Особенно на фоне возможного перемещения российской "ядерки" в указанные регионы.

"Ранее сообщалось о том ,что территория Крыма и территория Беларуси может быть использована Россиией для ядерных провокаций. Российская пропаганда уже готовит в первую очередь свое общество к таким провокациям. Если Путин и его пропагандисты заявляют о том, что Украина и Варшава или любой другой представитель цивилизованного мира готовит какие-то ядерные провокации и вспоминает Беларусь - это означает, что именно россияне именно эти провокации готовят", - сказал он.

Юсов заверил, что Украина, как член свободного мира и цивилизованная страна, Польша и все другие страны Европейского союза и члены НАТО никогда на подобного рода провокации не пойдут.

"Украина активно сотрудничает в вопросах ядерной безопасности с МАГАТЭ и со всеми возможными структурами и организациями, поэтому эту чушь в мире никто серьезно не воспринимает. Это заявление для внутреннего потребителя, возможно также заявление для того, чтобы дополнительно где-то нажать и на Беларусь. Возможно хотя сам факт ядерного шантажа со стороны Путина на самом деле все в мире уже достаточно прохладно воспринимают, поскольку пластинка уже заезженная", - добавил представитель разведки.

Ядерные угрозы Путина - что известно

В Кремле уже неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины и стран Запада. Российские пропагандисты предлагали превратить украинские города в радиоактивный пепел.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы может спровоцировать начало ядерной войны.

После этого глава Русской Православной церкви Патриарх Кирилл сказал, что желание уничтожить РФ будет означать конец света.

22 января глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удары по России западным вооружением "приведут к ответным мерам более мощного оружия".