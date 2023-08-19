ВМС и СБУ совместно готовить морскую операцию по подрыву Крымского моста дронами-камикадзе.

СБУ во второй раз взорвала Крымский мост летом этого года благодаря морским дронам-камикадзе. Они являются собственной разработкой спецслужбы, а сама операция готовилась совместно с ВМС Украины.

Об этом в интервью NV рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. По его словам, большую роль в реализации нового удара по незаконно построенному мосту сыграл руководитель одного из управлений военной контрразведки - офицер с псевдо "Хантер".

Отмечается, что украинские спецслужбы создали начиненные взрывчаткой дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе. Они сделаны из уникального материала, незаметного для вражеских радиолокационных систем, и конструкция которых предусматривала три вида управления и самоуничтожения в случае необходимости.

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Эти дроны прошли путь модернизации и совершенствования, прежде, чем были запущены по Крымскому мосту. В частности, количество взрывчатки на них довели до 850 кг гексогена и модернизировали систему управления.

Глава СБУ привлек к сотрудничеству командующего ВМС Алексея Неижпапу, который оказал значительную помощь в реализации всего проекта. Поэтому совместными усилиями ВМС и СБУ начали готовить морскую операцию по подрыву Крымского моста. И в середине июля ведомства выпустили дроны в открытое море, направив их на цель.

"Две ночи мы не спали - буквально ежеминутно следили за дронами. Мы находились на таком драйве, что приходилось немного успокаивать ребят, чтобы они не гнали беспилотники", - вспоминает Малюк.

Когда морские дроны ударили по опоре моста, они сбросили с нее целый автомобильный пролет.

"Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным. Скажу честно: я молился, чтобы все получилось. И когда дрон взорвался, от радости "взорвались" и мы", - сказал Малюк.

"Это было непередаваемое ощущение. Много месяцев разработки и успех - словами трудно такое описать", - добавил глава СБУ.

Второй удар по Крымскому мосту - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 июля на Крымском мосту произошел очередной взрыв, в результате которого обрушился пролет моста. Россияне обвинили в этом Украину. Тогда появилась информация, что мост якобы был атакован надводными дронами.

20 июля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне до сих пор смогли полноценно восстановить движение транспорта по Крымскому мосту.

Это уже второй масштабный инцидент на этой переправе, которой россияне используют как коридор для обеспечения своих оккупационных войск на территории Украины. Первое разрушение Крымского моста произошло 8 октября 2022 года. Глава СБУ Василий Малюк подробно рассказал, как спецслужбе удалось устроить взрыв.

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