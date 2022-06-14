Обезвредить дрон оккупантов удалось благодаря глушителю, на который собирали средства жители Полтавы.

В Полтаве теробороновцы посадили вражеский дрон, который летал над железнодорожным вокзалом и мог собирать информацию о железнодорожной инфраструктуре города. Обезвредить беспилотник оккупантов удалось благодаря глушителю, на который собирали средства жители Полтавы.

Об этом сообщает "АрміяInform".

Так, в небе над железнодорожным вокзалом Полтавы теробороновцы заметили вражеский беспилотник. Дрон мог собирать информацию, которую оккупанты могли использовать для новых ударов. Именно поэтому военнослужащие Полтавского батальона территориальной обороны оперативно прибыли на место инцидента и посадили беспилотник. Это удалось сделать благодаря глушителю ANTIDRON KVSG-6.

"По словам заместителя командира Полтавского батальона ТрО с позывным "Граф", военнослужащие быстро нейтрализовали дрон, не дав возможности противнику собрать нужную информацию. Следует отметить, что средства на это оружие полтавчане собрали на краудфандинговой платформе — почти 380 тыс. гривень. После этого приобрели и передали антидронное оборудование защитникам Полтавщины", - добавили в издании.

Глушитель ANTIDRON KVSG-6 : что это такое

ANTIDRON KVSG-6 — глушитель, который может нейтрализовать разведывательную технику врага. Он может противодействовать всем дронам типа "квадрокоптер" и "крыло", которые работают через GPS или Glonas.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские военные показали, как с помощью дрона уничтожают врага.

Вас также могут заинтересовать новости: