Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что большинство активных боевых действий завершится до конца этого года.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк согласился с прогнозом начальника Главного управлении разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о том, что "большинство активных боевых действий завершится до конца этого года и Украина вернет Донбасс и Крым".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Прогнозы Буданова абсолютно объективны и абсолютно уместны. Именно так и закончится война. Война закончится в любом случае на условиях Украины и в любом случае с возвращением территории Украины", - заявил он.

Подоляк также отметил недопустимость того, чтобы Россия контролировала хоть какую-то территорию Украины. По его словам, в противном случае оккупированные территории станут плацдармом для дальнейшей эскалации.

"Только проигрыш России в Украине, такой значительный, весомый, ощутимый, то есть когда она уйдет с территории Украины, позволит России пойти по пути преобразования внутри страны, разгрузив таким образом системы глобальной безопасности от тех рисков, которые генерирует путинская элита России", – отметил он.

В мае в интервью Sky News начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что "большинство активных боевых действий завершится до конца этого года, мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, учитывая Донбасс и Крым".

Напомним, по словам президента Зеленского, в настоящее время основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Востоке, однако власти РФ не отказались от планов полного захвата Украины.

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