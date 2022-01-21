По словам Милованова, успешная Украина опасна для России.

Россия регулярно устраивает против Украины различные провокации, используя при этом информационное поле и киберпространство, а также создает эскалации.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник главы Офиса президента, директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

В борьбе против Украины Кремль применяет широкий спектр инструментов, добавил он. Его активизация происходит тогда, когда в Украине улучшается жизнь. В качестве примера Милованов привел рост минимальной зарплаты в Украине - она уже превышает российскую.

"Мы опасны для России, потому нас постоянно бомбят. Опасны - как демократия, как успешная страна. Это великое государство, влияющее на весь мир - не может упорядочить свои дела", - отметил он.

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Говоря об украинском ВВП, Милованов напомнил, что часть страны по-прежнему находится под оккупацией.

"Следует учитывать, что Украине удалось восстановить ВВП и выйти на новый уровень. Официально в государстве продолжают считать его на всю территорию. Впрочем, мы же не контролируем активы оккупированных областей, не получаем оттуда налогов", - сказал советник главы ОП.

Он также напомнил, что Украина является воюющей страной и полагается на собственные ресурсы, несмотря на внешнюю поддержку.

"Санкции - это тоже очень хорошо. Однако дали бы нам 20 или 50 миллиардов долларов, то на них мы смогли бы построить сильную экономику", - резюмировал он.

Ранее российский журналист и историк Роман Попков заявил, что Путин считает себя одним из хозяев мира - это проблема для соседних с РФ стран.

По словам бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова, от главы Кремля сегодня можно ожидать всего, поскольку он построил иллюзорный мир, в котором все хорошо.