В частности, в результате боевых действий погибли 5 тыс 767 гражданских лиц, еще 8 тыс 292 получили ранения.

В Организации Объединенных Наций подтверждают более 14 тысяч жертв среди гражданских в войне Российской Федерации против Украины.

Об этом глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер сообщила во время брифинга, говорится в стенограмме на сайте ООН в Украине.

"По состоянию на сегодня нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения. В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, являются гораздо большими", - заявила Богнер.

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"От 24 февраля наша миссия подтвердила, что по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, оккупированных Российской Федерацией, или на территориях, контролируемых в то время Вооруженными силами России и связанными вооруженными группами. Из них 16 были найдены мертвыми, 166 освобождены", - подчеркнула она.

Напомним, в ООН подтвердили, не имеющих доступа к украинским военнопленным.

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